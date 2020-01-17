ماكرون: سننشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج

2020/01/17 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.

وقال ماكرون في تغريدة له على موقع تويتر، إن هذه الوحدات ستكافح تنظيم داعش الإرهابي، لافتا الى ان التغييرات التي طرأت على المنطقة استوجبت نشر وحدات القوات الخاصة “يَغْوَر” في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير.

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