لأول مرة منذ 8 سنوات المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي يؤم المصلين في صلاة الجمعة بطهران

2020/01/17 | 11:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني، في أول خطبة جمعة منذ ثمان سنوات، مشيراً الى أن […]

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