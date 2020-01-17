2020/01/17 | 11:55 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتابٌ آخر لتنوير ألفكر: كتابٌ آخر ضمن (السلسلة الكونية) لتنوير ألفكر: [ السياسة و الاخلاق؛ مَنْ يحكمُ مَنْ ].
كما وعدناكم؛ تَمّ بفضل الله نشر الكتاب الموسوم أعلاه, و يُمكنكم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتابٌ آخر ضمن (السلسلة الكونية) لتنوير ألفكر:) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما وعدناكم؛ تَمّ بفضل الله نشر الكتاب الموسوم أعلاه, و يُمكنكم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتابٌ آخر ضمن (السلسلة الكونية) لتنوير ألفكر:) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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