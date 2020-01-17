2020/01/17 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي: الشهيدان سليماني والمهندس هما مدرسة نأخذ منها العبر والقوة .تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

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