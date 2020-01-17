تعرف على اسعار صرف الدولار والذهب وبرميل النفط

2020/01/17 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن المركز العراقي الاقتصادي، اليوم الجمعة، اسعار العملات الاجنبية امام الدولار فضلا عن سعر الذهب ونفط خام برنت والخام الامريكي.وقال المركز في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “سعر بيع الدولار امام الدينار العراقي هو 122.250، اما سعر الشراء 121,250”.وأكد ان سعر “اليورو فهو 100 يورو لكل 111,45 دولار، […]

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