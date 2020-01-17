2020/01/17 | 12:02 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، الجمعة، أن امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشيبرا الى وجوب ان لا يكون البلد اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : يجب ان لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الارهاب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : يجب ان لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الارهاب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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