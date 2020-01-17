علاوي : يجب ان لا يكون ⁧العراق⁩ وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه ⁧ الارهاب⁩

2020/01/17 | 12:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، الجمعة، أن امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشيبرا الى وجوب ان لا يكون البلد اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين.[…]

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