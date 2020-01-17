رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل من منصبه

2020/01/17 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسى جونتشاروك، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونتشاروك في حسابه على موقع "فيسبوك" قائلا، "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط، لكن من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

يشار إلى أن جونتشاروك سياسي ومحامي، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس 2019.



وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.

بغداد اليوم – متابعة

اصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الخميس، على اثنين من الرعايا الإيرانيين حكما بالسجن 68 شهرا بتهمة "التجسس".

وذكر موقع شبكة اي بي اس أنه فقد "حُكم على أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عاما)، وهو مواطن يحمل جنسية

بغداد اليوم-متابعة

دخلت العراقية داليا العقيدي، (51 عاما) المراسلة الصحفية السابقة في البيت الأبيض، في منافسة بانتخابات نوفمبر مع النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي، إلهان عمر.





وقالت العقيدي، لصحيفة "نيويورك بوست"، إنها "ش

بغداد اليوم- متابعة

قطع محتجون في لبنان، الجمعة، عددا من الطرق الرئيسي في البلاد، فيما شهدت مناطق في البلاد إضرابا عاما، بحسب ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في بيروت.

ووفقا لوسائل اعلام، فإن المحتجين باشروا منذ الساعة الخامسة صباحا

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