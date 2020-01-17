الاحداث الاخيرة تدفع خامنئي لإمامة صلاة الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات.. على ماذا ركزت خطبته؟

2020/01/17 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقدت صلاة الجمعة في طهران بامامة المرشد الاعلى علي الخامنئي لأول مرة منذ 8 سنوات، فيما القى خامنئي خطبة تحدثت عن الصراع مع الامريكان ودور قائد فيلق القدس قاسم سليماني والتظاهرات الدائرة في بلاده.وقال خامنئي في خطبته ان “الحرس الثوري لايعرف حدودا ويدافع عن المستضعفين والمقدسات في كل مكان”.واكد ان […]

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