2020/01/17 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هاجم رجل الدين المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الشيخ اسعد الناصري، اليوم الجمعة، فئة يحاولون نشر التذمر من “استمرار الثورة”.وقال الناصري في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “هناك فئة من المجتمع ومن خلفهم الكتل الفاسدة، يحاولون نشر التذمر من استمرار الثورة، ويشوهون سمعة المنتفضين، وأنهم تحولوا الى عبء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدما هاشتاك “مهلة الناصرية”.. مقرب من الصدر يهاجم فئة تحارب “الثورة” بالتذمر من استمرارها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدما هاشتاك “مهلة الناصرية”.. مقرب من الصدر يهاجم فئة تحارب “الثورة” بالتذمر من استمرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).