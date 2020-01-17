الصيادي : تهديدات ترامب للعراق “نوع من انواع القرصنة”

2020/01/17 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبر النائب كاظم الصيادي، الجمعة، ان سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب محاولة منه للهروب من مشاكله الداخلية، واصفا تهديدات ترامب للعراق بأنها “نوع من انواع القرصنة”.وقال الصيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق، هي نوع من انواع القرصنة من مافيا احتلت القرار السياسي في امريكا وتذمر […]

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