2020/01/17 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت مصادر اعلامية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي عقد يوم امس في مدينة اربيل لحل أزمة اتحاد الكرة العراقي مع المدرب ولاعب المنتخب الوطني السابق عدنان درجال أنباء.واشارت المصادر الى أن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود، و عدنان درجال ، ما دفع درجال الى مغادرة الاجتماع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فشل اجتماع اتحاد الكرة في اربيل لحل الخلاف مع عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فشل اجتماع اتحاد الكرة في اربيل لحل الخلاف مع عدنان درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).