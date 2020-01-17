علاوي : واشنطن وطهران اختارتا الصراع على “حساب شعب العراق”

2020/01/17 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، الجمعة، أن امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشيبرا الى وجوب ان لا يكون البلد اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين.وقال علاوي في تغريدة له على فيسبوك تابعتها المستقلة، إن “امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق ارض […]

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