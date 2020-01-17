"وداعا عروس كربلاء".. مقتل مسعفة عراقية برصاص مجهولين

2020/01/17 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد ناشطون عراقيون بمقتل الناشطة والمسعفة الشابة هدى خضير (23 عاما) بعد تعرضها لرصاص مجهولين في كربلاء الخميس.

وقالت تقارير إن خضير توفيت في مستشفى الكاظمية التعليمي، بعد إطلاق النار عليها لدى خروجها من ساحة الاعتصام بكربلاء.

وجاء مقتل المسعفة بعد ساعات من اغتيال الناشط أحمد سعدون المرشدي برصاص مجهولين أيضا قرب منزله في الحلة.

وتفاعل مغردون مع مقتل خضير الذي يأتي ضمن مسلسل الاغتيالات المستمر في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في المدن العراقية، عُثر على جثث نشطاء في عدد من المدن العراقية، واحتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم، حسب قولها.

وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات، صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وحملت البعثة "جهة مجهولة ثالثة"، و"كيانات مسلحة"، و"خارجين عن القانون" و"مفسدين" مسؤولية "القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي".

وقتل في الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام" في العراق، ما يقارب 460 شخصا وأصيب أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم.

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