الرئيس بارزاني يبعث برسالة الى السيد السيستاني

2020/01/17 | 12:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني - صورة ارشيفية

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