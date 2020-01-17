2020/01/17 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة اربعة اشخاص بينهم طفل بانقلاب عجلة في ناحية السعدية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "عجلة من نوع (تويوتا) انقلبت ادت الى مصرع منتسبين اثنين واصابة ثالث، بالإضافة الى طفل يبيع الشاي في الشارع بالقرب من سيطرة كباشي بأطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 4 اشخاص بانقلاب عجلة في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 4 اشخاص بانقلاب عجلة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).