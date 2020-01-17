أفغانستان تعلن استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع طالبان

2020/01/17 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، انها مستعدة لإجراء محادثات سلام مباشرة مع حركة "طالبان".

وقال وزير الدولة لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، في كلمة له، خلال فعالية بالعاصمة كابل، أنه بعد توقيع محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يتوقعون بدء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وأضاف أن قائمة الوفود التي ستشارك في محادثات السلام المباشرة مع طالبان قد اكتملت، مؤكداً على ضرورة إعلان طالبان عن وقف إطلاق النار للبدء بالمحادثات المباشرة.

وأشار إلى أن تخفيض شدة العنف من قبل طالبان لا يعني شيئاً دون وقف كامل لإطلاق النار.

وتشكل حركة طالبان تهديدًا كبيرًا للحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وتفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البلاد.

ورغم أن الحكومة، حاولت مرارًا بدء محادثات سلام مع طالبان في السنوات الأخيرة وأنشأت مجلس سلام في هذا السياق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي نتائج بعد.

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