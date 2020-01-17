القائد:صفعة حرس الثورة لأميركا ضربة لهيبتها واستكبارها

2020/01/17 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن صفعة حرس الثورة لقاعدة عين الأسد الأميركية في العراق هي ضربة لهيبة امريكا واستكبارها ...

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