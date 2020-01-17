2020/01/17 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام ، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور التي تظهر زيارة وفد من متظاهري ومعتصمي وناشطي وصحفيي كربلاء المرجع السيستاني في المستشفى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



وفد من متظاهري كربلاء يزور المرجع السيستاني في المستشفى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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