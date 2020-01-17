2020/01/17 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللاجئة العراقية داليا العقيدي، أنها ستخوض الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري، في مواجهة النائبة الديمقراطية إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.وقالت العقيدي، في تصريح لشبكة “Fox News” “إنه في التنافس بينها وبين عمر، ستكون الأخيرة محدودة في استخدام خلفيتها كامرأة مسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، لأنهما متشابهتان أساسا في الخلفية والقصة”.وانتقدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاجئة عراقية تنافس صومالية في الانتخابات الامريكية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئة عراقية تنافس صومالية في الانتخابات الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئة عراقية تنافس صومالية في الانتخابات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).