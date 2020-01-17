2020/01/17 | 13:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، ضبط مضافتين لتنظيم داعش احتوت على مواد غذائية كبيرة شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” قوات امنية مشتركة داهمت وادي ثلاب في اقصى شرق ديالى ونجحت من ضبط مضافتين ضمت مواد غذائية بكميات كبيرة كان التنظيم يخزنها من اجل اسعاف خلاياه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافات لـ”داعش” الغذائية في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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