مقرب من الصدر يتهم كتلاً وصفها بـ “الفاسدة” تحاول تشويه سمعة المتظاهرين”.

2020/01/17 | 13:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم اسعد الناصري المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة كتلاً وصفها بـ “الفاسدة” تحاول تشويه سمعة المتظاهرين”.وقال الناصري في تغريدة عبر منصة “تويتر”، إن “هناك فئةً من […]

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