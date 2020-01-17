2020/01/17 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وصف رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، بالـ الشخص البراغماتي، مؤكداً أنه يسعى إلى إعادة صياغة وجود القوات الأمريكية في العراق.

وقال بارزاني في مقابلة صحفية، إنه "خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هنا قبل أيام قليلة، كان الانطباع الذي وصلنا إليه هو أنه كان يتطلع إلى حل هذه القضية من خلال الحوار بدلاً من المواجهة، ستكون الفكرة هي التوصل إلى صيغة جديدة، إعادة التشكيل إذا صح التعبير، للوجود المستقبلي للقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وأضاف، أن "وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف أمر ضروري لكل العراق"، مؤكداً أن " رئيس الوزراء العراقي رجل براغماتي وهو يتطلع إلى إعادة صياغة، وإعادة تحديد الوجود المستقبلي لهذه القوات في العراق، لا أعتقد أنه يجب تشريع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام.



هذا غير مفيد".

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، الجمعة (17 كانون الثاني 2019)، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق لم يكن قراراً جيداً فهو اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخر

بغداد اليوم-السليمانية

رأى عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، أن قانون الإصلاح الذي أقره برلمان الإقليم لن يحقق أي إصلاح، فيما وصفه بـ"مادة للاستهلاك الإعلامي"، على حد تعبيره.

وأوضح محمد في

بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، عن آلية خروج القوات الأجنبية من العراق، مبينا أن الجانب الأميركي لم يحدد وقتاً لخروج قواته حتى الان.

ونقلت وكالة الانباء العراقية &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني: عبد المهدي شخص براغماتي وهو يسعى لإعادة صياغة وجود القوات الأمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني: عبد المهدي شخص براغماتي وهو يسعى لإعادة صياغة وجود القوات الأمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).