بيونسيه تطلق مجموعتها من الملابس الرياضية بصور على انستغرام

2020/01/17 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لطالما تميزت المغنية العالمية بيونسيه بأناقتها اللافتة وحسها الصائب دوماً في اختيار ملابسها أكان ذلك على السجادة الحمراء أم على منصة المسلاح، وها هي اليوم تثبت مرة أخرى أنها “الملكة” لأيضاً في مجال الموضة والأزياء عبر إطلاق مجموعتها الجديدة من الملابس الرياضية بالتعاون مع علامة الملابس الرياضية الرائدة أديداس Ivy Park x Adidas.وبهذه المناسبة، […]

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