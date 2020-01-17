شــاهـــد بالصـــور : زيـــارة وفـــداً مـــن متظاهـــري كـــربلاء المـــرجع السيستانـــي في المستشــفى

2020/01/17 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

زار اليوم الجمعة وفد من متظاهري ومعتصمي وناشطي وصحفيي كربلاء المرجع السيستاني في المستشفى.

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