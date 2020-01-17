بالــصورة : فائـــق الشيخ علي يستــهزء بــ مقام المرجعية ويتعـــرض لـــ هجوم واســـع تـــؤدي بــه الــى ..؟!!

2020/01/17 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

فائق الشيخ علي يحذف تغريدة له على تويتر بعد سيل من الردود الغاضبة التي وجهت له بسبب تهجمه و استهزائه بمقام المرجعية الرشيدة .

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