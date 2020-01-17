أمريكا تعلن حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي لإيران في العراق

2020/01/17 | 13:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الجيش الأمريكي، إصابة 11 جنديًا، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من كانون الثاني، على قاعدة في الانبار تتمركز فيها قوات أمريكية.وكان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.وكان الهجوم الإيراني ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني.وقال الرئيس دونالد ترامب والجيش الأمريكي إنه لم تقع إصابات بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، وقاعدة أخرى في المنطقة الكردية بشمال البلاد.وذكر الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان امس الخميس: ”بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم“.وأضاف أنه تم نقل بعض العسكريين إلى منشآت أمريكية في ألمانيا أو الكويت من أجل ”متابعة الفحوص“، متابعا: ”من المتوقع أن يعود الجنود إلى العراق عندما يكونون لائقين للخدمة“.وينتشر ما يصل إلى 1500 أمريكي في قاعدة عين الأسد الشاسعة الواقعة في عمق صحراء الأنبار العراقية.

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