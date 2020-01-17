"فيسبوك" تحمي حسابات مستخدميها بميزة جديدة

2020/01/17 | 13:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بعد أن لاحظت ازدياد حالات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، قررت شركة "فيسبوك" حماية مستخدميها عبر ميزة جديدة أعلنت عنها مؤخرا.وأشارت الشركة إلى أن ميزة "تنبيهات تسجيل الدخول" أو Login Notifications الجديدة صممت لترسل لمستخدمي موقعها إشعارات تنبههم في حال استخدام حساب "فيسبوك" للدخول إلى موقع تابع لجهة خارجية.وتعرض الإشعارات التي يتسلمها المستخدم على البريد الإلكتروني أو تطبيق "فيسبوك" تفاصيل عن البيانات التي تمت مشاركتها مع الموقع الخارجي، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو الصورة الشخصية.وفي حال لم يرغب المستخدم بمشاركة تلك البيانات مع مواقع أو تطبيقات أخرى غير "فيسبوك" يتوجب عليه النقر على تعديل الإعدادات في البريد الإلكتروني لإزالة الإذن الممنوح للتطبيق ليصل إلى التفاصيل الخاصة.ويرى الخبراء في "فيسبوك" أن هذه الميزة ورغم بساطتها ستنبه المستخدمين إلى العديد من المواقع أو التطبيقات التي قد تستغل بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، أو من الممكن أن تكون وسيلة يستطيع الهاكرز عبرها أن يخترقوا حسابات موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

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