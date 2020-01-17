استكمال التحقيق النيابي بالأوضاع الأمنية في البصرة

2020/01/17 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، استكمال التحقيق بالأوضاع الأمنية التي شهدتها مؤخراً محافظة البصرة.

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