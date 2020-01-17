اراء أهالي كركوك حول انسحاب القوات الامريكية من العراق | تقرير

2020/01/17 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

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أعربت شرائح واسعة من أهالي محافظة كركوك، عن رفضها قرار البرلمان العراقي المتعلق بخروج القوات الاميركية من العراق، لافتين الى ان القرار لا يصب بمصلحة العراق والعراقيين.

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