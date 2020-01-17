البارزاني: قرار البرلمان باخراج القوات الامنية سابقة سيئة

2020/01/17 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الجمعة، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية بانه "لم يكن قراراً جيداً"، واصفا اياه بانه "سابقة سيئة" كونه اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد (الكرد والسنة).

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