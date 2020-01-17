وزير الداخلية يوجه باستقبال طلبات المنتسبين المستقيلين الراغبين بالعودة

2020/01/17 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، الدوائر المختصة في الوزارة باستقبال طلبات المنتسبين المستقيلين الراغبين بالعودة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزير وجه الدوائر المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تنظيم استقبال طلبات المنتسبين المستقيلين الراغبين بالعودة".

وتابع البيان "من خلال تزويد مديرية ادارة الموارد البشرية بأسماء المنتسبين من المراتب الذين يرغبون بالعودة وفق محاضر لجان اصولية حسب الضوابط المعتمدة وتأييد توفر الاعتماد المالي ضمن موازنة العام الحالي، فضلا عن باقي الاجراءات المتعلق بهذا الشأن".

بغداد اليوم- بغداد

غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أمس الخميس.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر"، وتابعته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، توضيحا بشأن ظهور ’’شق ناري’’ في سماء عدد من المدن العراقية.





وقال عطية على صفحته في فيسبوك، إن "ما ظهر ويظهر في سماء بعض المدن خلال ال

بغداد اليوم ـ النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الخميس، عن اجراء مسح امني لمقبرة وادي السلام، فيما أكدت خلوها من اي مطلوب للقضاء.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من قائد شرطة النجف وكالة العميد فائق فليح الفتلاوي

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