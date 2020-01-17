علاوي: أميركا وإيران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة

2020/01/17 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، تغريدة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

واكد علاوي في تغريدته، ان اميركا وإيران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق ارض صراع، إذ توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوت لائتلاف العراقية الذي فاز بانتخابات الفين وعشرة.

وقال علاوي في تغريدة سبقتها، انه يجب ان لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين، وهو يواجه الارهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس، وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً ومن ثم سلامة شعوب المنطقة .

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