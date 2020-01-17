رغم انها الضحية الكبيرة، قرية الوردية يتم ملئها مجدد من قبل اهلها

2020/01/17 | 13:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين هجوم تنظيم داعش الإرهابي على الايزيديين عام 2014 في قضاء شنگال والمناطق المجاورة، سبب بالهجرة والنزوح الجماعي للايزيديين فمنهم بقي في الجبل وآخرين نزحوا إلى مناطق إقليم كردستان.قرية الوردية التي تقع في جنوب جبل شنگال والتي ضحي أهلها بعدد كبير من الناس فقسم منهم خطفوا من قبل عصابات …

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