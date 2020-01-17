2020/01/17 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور توضيحية للعملية الجراحية التي جرت للإمام السيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور توضيحية للعملية الجراحية التي جرت للإمام السيستاني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور توضيحية للعملية الجراحية التي جرت للإمام السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).