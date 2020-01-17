بارزاني يبعث رسالة للاطمئنان على صحة المرجع السيستاني

2020/01/17 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بعث الرئيس السابق لاقليم كردستان مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة للاطمئنان على صحة المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، إثر خضوعه لعملية جراحية في ساقه أمس الخميس.





وذكر بارزاني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أنه "بعد انتشار نبأ تعرض المرجع الديني الأعلى أية الله سماحة السيد علي السيستاني لوعكة صحية.



وجه الرئيس مسعود بارزاني مساء أمس الخميس، رسالة إلى عائلة سماحة السيستاني والمراجع الدينية".

واضاف أنه "استفسر فيها عن الحالة الصحية لسماحة السيد السيستاني، كما ابتهل فيها إلى الله العظيم أن يمن على سماحة السيد السيستاني بالصحة والعافية".

وخضع السيستاني لعملية جراحية ناجحة على يد فريق طبي عراقي بعد كسر في عظم فخذه إثر التواء في الرجل اليسرى تعرض له ليلة الأربعاء.

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