متظاهرو واسط :لاتراجع عن اقالة المحافظ وقائد الشرطة

2020/01/17 | 13:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط جدد متظاهرو مدينة الكوت ، في ساحة التظاهرات مطالبتهم بإقالة محافظ واسط الحالي ونائبه.ونقل مراسل "كلكامش برس "عن المتظاهرين بإنهم لا يحملون أي عداء شخصي للمحافظ ونائبه ،ولكن هذه المطالب تأتي من خلال تجربة هذه الشخصيات خلال تسنمهم للمناصب لفترة طويلة، و ان المطالبات شملت أيضا إقالة قائد شرطة المحافظة الحالي.

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