الجيش الأميركي يقر بإصابة 11 جنديا من قواته نتيجة الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق

2020/01/17 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر الجيش الأميركي بإصابة أحد عشر جنديا من قواته شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن هؤلاء الجنود نقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان في الكويت لإجراء مزيد من الفحوص.

وأوضح، أن أي عسكري أميركي لم يقتل في الهجوم الإيراني، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالدماغ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم.

وكان الجيش الأميركي قد أكد بعد الهجوم الإيراني، أنه لم تقع أية إصابات في صفوف جنوده.

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