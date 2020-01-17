وزير الخارجية الأمريكي يعلّق بالعربي على عملية السيستاني: مصدر الإلهام

2020/01/17 | 13:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني أمس الخميس.

بوبميو: أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء للسيستاني، فهو يمثل لهم مصدرًا للهداية والإلهام، اللهم أمنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر"، وتابعه "ألترا عراق"، "نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق".

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أضاف وزير الخارجية "أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له، فهو يمثل لهم مصدرًا للهداية والإلهام، اللهم أمنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل".

وغرّد وزير الخارجية الأميركية بثلاث لغات هي الإنكليزية والعربية والفارسية.

كانت السفارة الأمريكية، علّقت على إصابة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني وخضوعه إلى عملية جراحية.

وذكرت السفارة في بيان لها، يوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير، "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى علي السيستاني (دام ظله)".

وأضاف بيان السفارة الأمريكية، أن "دور سماحة السيد علي السيستاني (حفظه الله) في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق و المنطقة.



نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة".

تعرض السيستاني إلى التواء في الرجل اليسرى، أدى إلى كسر في عظم الفخذ، فيما خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

كان مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، قال إن "المرجع تعرض إلى التواء في الرجل اليسرى، أدى إلى كسر في عظم الفخذ"، فيما خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، بحسب مكتبه.

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