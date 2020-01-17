لماذا تشكل العواصف الشمسية اكبر خطر على البشرية في الفضاء؟

2020/01/17 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد العواصف الشمسية نتيجة ثانوية للأيونات والإلكترونات المنبعثة من الشمس والتي تصطدم بكوكبنا بسرعات كبيرة.

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