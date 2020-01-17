شوارب السفير الامريكي في كوريا الجنوبية تسبب أزمة.. لماذا يعتبرها الشعب الكوري اهانة؟

2020/01/17 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصبحت شوارب السفير الأمريكي لدى سيئول، هاري هاريس، مصدر توتر جديد في شبه الجزيرة الكورية، ومنذ تعيينه لمنصبه الحالي في يوليو 2018، يتعرض هاريس (من اب امريكي وام يابانية)، لانتقادات متصاعدة في كوريا الجنوبية بسبب شواربه الكثيفة التي تذكر كثيرين من مواطني البلاد بحقبة الاستعمار الياباني (1910-1945(.وفي الوقت الذي لا يزال […]

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