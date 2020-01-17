اليونسكو تصدر بياناً بشأن شهادات طلبة العراق لـ 4 سنوات بينها 2019

2020/01/17 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت منظمة "اليونسكو"، التابعة للأمم المتحدة، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، توقفها عن الاعتراف بشهادات طلبة الجامعات العراقية، لأربعة سنوات، من بينها سنة 2019، وذلك بعد تداول أنباء بهذا الشأن، بالتزامن مع التظاهرات.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه "بالإشارة إلى البيانات المنشورة في وسائل الإعلام، تود اليونسكو أن تؤكد من جديد أن المنظمة لا تشارك بأي شكل من الأشكال في الأمور المتعلقة بحالة التخرج للطلاب أو الاعتراف بالشهادات الجامعية".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق، أنباء أفادت بأن "اليونسكو ستوقف الاعتراف بالشهادات العراقية للسنوات 20-21-22-23 إذا لم ينتظم الدوام قبل 25 من شهر كانون الثاني".

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، احمد الكناني، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، عزم كتلته إلغاء اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية، "حتى وان لم يحصل التوافق من جميع القوى السياسية".

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة (17 كانون الثاني، 2020) اعتقال تاجر مخدرات اجنبي الجنسية في عملية نوعية جرت شمال شرق المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ق

بغداد اليوم- متابعة

وصف رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، بالـ الشخص البراغماتي، مؤكداً أنه يسعى إلى إعادة صياغة وجود القوات الأمريكية في العراق.

وقال بارزاني في

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