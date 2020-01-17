كاهنان جديدان للبطريركية الكلدانية ببغداد

2020/01/17 | 14:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد بوضع يد صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، احتفلت الكنيسة الكلدانية صباح يوم الجمعة 17 كانون الثاني 2020، بالرسامة الكهنوتية للشماسين حنا (لوفين) جهاد عيسى ومدين شامل خضر، وذلك في كاتدرائية القديس يوسف في الكرادة – خربنده، بمشاركة السادة الأساقفة المعاونين: مار شليمون وردوني، مار باسيليوس يلدو ومار …

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