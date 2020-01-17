البيت الأزرق: تصريحات السفير الأمريكي غير مناسبة على الإطلاق

2020/01/17 | 14:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية (البيت الأزرق)، اليوم الجمعة، بأن تصريحات السفير الأمريكي هاري هاريس، بشأن إخضاع العلاقات بين الكوريتين للتشاور مع واشنطن، غير مناسبة على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعد أن علق السفير الأمريكي في سيؤول يوم أمس على تصريحات الرئيس مون جيه-إن، بالقول إن مسألة السماح للكوريين الجنوبيين برحلات سياحية فردية إلى أراضي كوريا الشمالية، تخضع للتشاور بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكان مون قد أعلن يوم 14 كانون الثاني بمناسبة رأس السنة الجديدة، أنه من الضروري ألا تنظر الكوريتان إلى الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فقط، وأن تعملان على تعزيز التعاون بين الكوريتين مما قد يدفع لإحراز تقدم في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

واعترف بأن الكوريتين تواجهان صعوبات مختلفة في التعاون المتبادل بسبب العقوبات الدولية، غير أن هناك بعض المشاريع التي لا تخضع للعقوبات مثل المشاريع التعاونية في المناطق الحدودية والجولات الفردية وغيرها.

وأجاب مسؤول بالمكتب الرئاسي عن سؤال حول موقف الحكومة الكورية إزاء تصريحات السفير الأمريكي، قائلا "من غير المناسب للغاية أن يعلق السفير علنا على تعليقات الرئيس للصحافة".

وأضاف "مسألة التعاون بين الكوريتين هي مسألة يجب على حكومتنا أن تقررها".

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