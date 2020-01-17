2020/01/17 | 14:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: الطرادة تعود للاهواريين بعد غياب نصف قرن للتعريف بالموروث الاهواري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: الطرادة تعود للاهواريين بعد غياب نصف قرن للتعريف بالموروث الاهواري) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: الطرادة تعود للاهواريين بعد غياب نصف قرن للتعريف بالموروث الاهواري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).