مغني الراب الامريكي “إيمينيم” يثير استياء السعودية ويتصدر الترند بالتزامن مع طرح البومه الجديد

2020/01/17 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر مغني الراب الامريكي “إيمينيم” الترند في تويتر العربي، وذلك بالتزامن مع اصدار البومه الجديد، واثارة الغضب في السعودية بعد ان تطرق في البومه الجديد بشكل ساخر عن دور السعودية في احداث 11 سبتمبر.وذكرت شبكة Celebs Arabicان “ايمينم يثير استياء جمهوره السعودي بعد أن اساء للسعودية في أغنية ‘Unaccommodating’ من البومه […]

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