الاتحاد الأوروبي قد يجبر أبل على استبدال شاحن آيفون

2020/01/17 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة "أبل" الأميركية على تغيير شاحن هاتفها "آيفون" مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.

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