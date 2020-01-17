رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته على خلفية تسجيلات مسربة

2020/01/17 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غونشاروك، الجمعة، استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي للاقتصاد.

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