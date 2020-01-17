محمد الحنفي - كيف لا أكتب؟... وأنا المتمرد...

2020/01/17 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي قيل لي...لماذا تكتب؟...فأجبت بعد لأي...إن الكتابة تحرر...إن الإنسان لا يتحرر...إلا إذا أفرج...عما في صدره...عما في فكره...عما يتفاعل...في كل الوجدان...ليعيش الوجدان...الصدر...العقل...منطلقا...ليصير الفكر مشتعلا...ليصير الصدر منشرحا...°°°°°°وما يصيبني...بعد ذلك...لا يساوي...عظمة تمرة...أمام إنتاج التحرر...من كل ......

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