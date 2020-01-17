جواد بولس - الحرية للاحمدين، قطامش وزهران

2020/01/17 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس الحرية للأحمدين، قطامش وزهرانوصلت إلى بوابة سجن "عوفر " الاسرائيلي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف؛ ولم أنتظر في الخارج طويلًا، فاسمي كان مدرجاً أمام السجان الذي ادخلني واستلم بطاقتي مستدعيًا، على الفور، زميلًا له آخر ليصحبني الى غرفة زيارات الأسرى.سلمت هاتفي ومفاتيحي ووقفت انتظر في ذلك البهو الصغير الباهت.شعر السجان، مستقبِلي، بحرجي، فحاول أن يكون لطيفًا معي وراح يطرح عليّ بعض الأسئ......

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