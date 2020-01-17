الشيخ علي: إيران انتهت بمقتل سليماني.. العامري سيُعدم في ساحة التحرير

2020/01/17 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد النائب عن تحالف “#تمدن” في #البرلمان_العراقي، وزعيم حزب “#الإصلاح” #فائق_الشيخ_علي، أن إيران انتهت بعد مقتل الجنرال #قاسم_سليماني، الذي كان يدير أكثر من /4/ دول.وقال […]

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